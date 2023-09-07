В 'Зеленый центр' в Запорожье привезли помощь для переселенцев от Фонда Рината Ахметова: кто может получить

В "Зеленом центре" в Запорожье продолжается выдача помощи от Фонда Рината Ахметова для переселенцев: кто может ее получить

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Фонд Рината Ахметова отправил помощь в гуманитарный хаб "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье. Это наборы с необходимыми продуктами питания, предназначенные для внутренне перемещенных лиц.

Получить наборы могут переселенцы, проживающие в Запорожье, еще не получавшие помощь от Фонда в 2023 году и относящиеся к одной из категорий:

- пенсионеры;

- одинокие мамы;

- многодетные семьи;

- люди с инвалидностью.

Выдача наборов производится в "Зеленом центре" в Запорожье. Для уточнения информации обращайтесь, пожалуйста, на бесплатную горячую линию Фонда 0800509001 (линия работает с понедельника по пятницу) или пишите в мессенджер Фонда.

Каждый набор содержит макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу. А еще консервированную фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".