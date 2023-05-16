В Запорожье задержали бывшего милиционера, который хотел вступить в ЧВК "Вагнер" и воевать против Украины. Фото и видео
В Запорожье задержали еще одного вражеского приспешника, которым оказался бывший милиционер. Злоумышленник хотел вступить в ряды частной военной компании "Вагнер" и воевать против Украины.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Мужчина, уволенный из органов МВД Украины за коррупцию в 2009 году, в начале полномасштабного вторжения поддержал врага.
После этого он начал разрабатывать план побега в временно оккупированный Мелитополь, чтобы присоединиться к рядам ЧВК "Вагнер". С этой целью злоумышленник установил контакт со своими бывшими коллегами-изменниками, которые к тому времени уже вступили в так называемое "управление МВД РФ" в захваченной части региона.
Через них он хотел найти возможность незаконно пересечь линию южного фронта и затем попасть на "собеседование" к руководителям группировки "Вагнер".
Кроме того, он развернул антиукраинскую деятельность в запретной в Украине соцсети "ВКонтакте". Там он создал интернет-группу и "нарастил" аудиторию более чем на 3,5 тысячи подписчиков.
Под вымышленным именем фигурант активно распространял сообщения, в которых героизировал "вагнеровцев" и их главаря – "повара Путина" Евгения Пригожина.
Также он отрицал российские ракетные удары по украинским городам и призвал к изменению границ государственной границы Украины.
Во время обысков у агента РФ был обнаружен мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал для взрывной деятельности.
На основании собранных доказательств злоумышленнику поставлено в известность о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей.
Стоит отметить, что на Харьковщине к 15 годам лишения свободы приговорен российский шпион. Предатель из Луганщины собирал и передавал российским оккупантам данные о расположении боевых позиций украинского РСЗО "Град" на территории области, эту информацию захватчик использовали для подготовки ракетно-артиллерийских ударов по локациям Сил обороны Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
- В Волчанске Харьковской области поймали двух российских информаторов, искавших для оккупантов информацию об украинском контрнаступлении. Это знакомые между собой мужчина и женщина, жители города.
- Служба безопасности Украины поймала двух преступников, работавших на врага и корректировавших ракетные удары ВС РФ по Краматорску Донецкой области. Агентов оккупантов задержали во время выполнения ими враждебного задания.
- Разоблачен житель Николаева, который, подрабатывая водителем такси, шпионил для оккупантов и передавал врагу информацию о Силах обороны Украины и гражданской инфраструктуре города. Именно по его наведению ВС РФ ударили ракетой по жилой многоэтажке в Николаеве осенью 2022 года.
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