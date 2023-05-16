В Запорожье задержали бывшего милиционера, который хотел вступить в ЧВК 'Вагнер' и воевать против Украины. Фото и видео

В Запорожье задержали еще одного вражеского приспешника, которым оказался бывший милиционер. Злоумышленник хотел вступить в ряды частной военной компании "Вагнер" и воевать против Украины.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Мужчина, уволенный из органов МВД Украины за коррупцию в 2009 году, в начале полномасштабного вторжения поддержал врага.

После этого он начал разрабатывать план побега в временно оккупированный Мелитополь, чтобы присоединиться к рядам ЧВК "Вагнер". С этой целью злоумышленник установил контакт со своими бывшими коллегами-изменниками, которые к тому времени уже вступили в так называемое "управление МВД РФ" в захваченной части региона.

Через них он хотел найти возможность незаконно пересечь линию южного фронта и затем попасть на "собеседование" к руководителям группировки "Вагнер".

Кроме того, он развернул антиукраинскую деятельность в запретной в Украине соцсети "ВКонтакте". Там он создал интернет-группу и "нарастил" аудиторию более чем на 3,5 тысячи подписчиков.

Под вымышленным именем фигурант активно распространял сообщения, в которых героизировал "вагнеровцев" и их главаря – "повара Путина" Евгения Пригожина.

Также он отрицал российские ракетные удары по украинским городам и призвал к изменению границ государственной границы Украины.

Во время обысков у агента РФ был обнаружен мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал для взрывной деятельности.

На основании собранных доказательств злоумышленнику поставлено в известность о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей.

Стоит отметить, что на Харьковщине к 15 годам лишения свободы приговорен российский шпион. Предатель из Луганщины собирал и передавал российским оккупантам данные о расположении боевых позиций украинского РСЗО "Град" на территории области, эту информацию захватчик использовали для подготовки ракетно-артиллерийских ударов по локациям Сил обороны Украины.

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