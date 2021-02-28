В Запорожье произошло лобовое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

Два человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП в Мелитопольском районе Запорожской области.

Как сообщается на сайте областной полиции, авария произошла около 20:00 27 февраля на автодороге Харьков – Симферополь (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Водитель автомобиля Audi А6, двигаясь из Мелитополя в направлении пгт Акимовка, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota Tundra", – говорится в сообщении.

В результате водитель и пассажир Audi, жители Акимовки 1973 и 1974 годов рождения, погибли на месте ДТП.

Водитель и пассажир Toyota, жители Мелитополя 1968 и 1966 годов рождения, получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в местную больницу.

Полиция открыла уголовное производство, начато досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате аварии с участием пяти автомобилей вблизи села Залесье Броварского района 23 февраля от полученных травм скончался военнослужащий.

В Угрынове вблизи Ивано-Франковска утром 26 февраля в страшной аварии столкнулись четыре автомобиля. В результате два человека погибли, а еще один травмировался.