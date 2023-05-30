Переселенцы в Запорожье получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

В хабе "Зеленый центр Метинвест Запорожья" завершается выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова вынужденным переселенцам из Приазовской общины.

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Люди, которые из-за боевых действий были вынуждены покинуть свои дома, получили наборы с продуктами первой необходимости от Фонда. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд Рината Ахметова передал более 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".