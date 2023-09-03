В Запорожье переселенцы из Михайловской общины получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В хабе "Зеленый центр Метинвест Запорожья" продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова получают вынужденные переселенцы из Михайловской общины Запорожской области.

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Территория этой общины сейчас находится во временной оккупации. Люди, которых война заставила эвакуироваться, ожидают гуманитарной поддержки и рассчитывают на нее.

В каждом продуктовом наборе продукты длительного хранения: сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия и печенье, а также консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо и паштет.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".