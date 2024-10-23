В Запорожье открыли мемориал 'Дерево памяти', посвященный павшим защитникам Украины

В парке Металлургов им. В.А. Сацкого в Запорожье открыли "Дерево памяти", посвященное павшим защитникам Украины. Его создали в рамках фестиваля современного искусства Gogolfest. Pokrova": группа "Метинвест" поддержала замысел творческой команды фестиваля и полностью профинансировала создание инсталляции.

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Девятиметровое железное дерево олицетворяет укоренение памяти о стальных украинских воинах, погибших в борьбе за независимую и свободную Украину. На каждой ветке дерева размещены колокольчики, которые при малейшем дуновении ветра издают мелодичный звон, символизирующий голоса бойцов. Мягкий свет струится от корней дерева к его раскидистой стальной кроне, где увековечены имена погибших защитников.

Этот проект предполагает несколько этапов реализации. Особую роль играет озеленение: в благоприятный сезон планируется взорвать вьющиеся растения, которые оплетут стальные элементы и завершат образ мемориала как живой памяти о героях.

Установке мемориала предшествовал ряд общественных обсуждений и презентаций проекта семьям погибших героев, ветеранам, а также представителям областной и городской власти, районных администраций и общественных организаций.

По замыслу автора идеи, военнослужащего Дмитрия Костюминского, завершенный мемориальный комплекс будет олицетворять посадки на линии фронта, где разбитые деревья возвышаются над защитниками. Стальное "Дерево памяти" – символ борьбы и непреклонности украинцев в стремлении к свободе – станет центром композиции.

"Сотни тысяч защитников и защитниц борются за свободное и демократическое будущее Украины на фронте. Многие из них, к сожалению, встречают свое последнее сражение на полях, в посадках, в разбитых городках по всей линии фронта. Сохранить и передать память о подвиге наших героев, не дать их голосам затихнуть, а событиям забыться – наш долг. Мемориал "Дерево памяти" – важный шаг к увековечиванию памяти павших защитников в украинском Запорожье, которое обязана своей жизнью украинским защитникам", – говорит операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко.

В торжественном открытии мемориала приняли участие глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, и.о. главы Запорожья Регина Харченко, семьи погибших героев, ветераны, военнослужащие и горожане.

Напомним, ко Дню памяти защитников Украины Группа "Метинвест" создала онлайн-мемориал, посвященный павшим воинам-сотрудникам. За десять лет войны было мобилизовано более 9000 работников "Метинвеста", сотни из них отдали свою жизнь, защищая Украину от врага.