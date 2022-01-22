В Запорожье исторический день: 57 лет город ждал моста
В Запорожье сегодня исторический день - открытие нового вантового моста, который соединит правый и левый берег Днепра.
Мост задумали построить еще в середине прошлого века, в 1965 году. В 2004 его таки начали строить.
Много раз бросали. Имитировали. Обещали. Разворовывали. Снова обещали. А потом и вовсе забыли.
57 (!) лет город ждал.
И вот сегодня его наконец-то откроют. По нему проедет первый транспорт и это станет историей уже нашего поколения.
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Источник:Фейсбук Мустафы Найема