В Запорожье горсовет запретил использование в публичных местах русскоязычного контента: что известно

Депутаты Запорожского горсовета единогласно поддержали запрет русскоязычного медиапродукта на улицах и других публичных местах. Теперь поклонники путинских скоморохов типа Григория Лепса и Филлипа Кирковова смогут слушать строго в наушниках или дома.

Об этом сообщило издание Суспильне из зала заседаний 20-й сессии горсовета. С такой инициативой выступила член местной фракции "Европейская солидарность" Галина Гончаренко.

"Незрелые умы, так сказать, еще используют в общественных местах русские песни, эстраду, что очень часто вызывает возмущение, потасовки, привлечение полиции. Если у нас еще остались адепты Лепса, Баскова или Киркорова, они могут наслаждаться их песнями где-то дома, лучше в одиночестве", – заявила она.

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Коллеги практически единогласно поддержали законопроект. Только один из 45 запорожских депутатов остался равнодушен к мораторию на русскоязычный контент для местных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви на центральном пляже мужчина громко слушал российскую музыку. На замечания он не реагировал, а в ответ утверждал, что не видит в своих действиях нарушения.

А в Херсоне произошел совершенно возмутительный случай, когда на государственный язык отказалась переходить госслужащая на своем рабочем месте.

"…мне так удобно. И никто меня не заставит говорить на украинском, – заявила представительница ЦПАУ. – Нет такого закона, который меня заставит говорить на украинском".

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