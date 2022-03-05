Российские войска расстреляли митинг против оккупации в Новопскове. Есть раненые
Российские войска открыли огонь по мирным протестующим в Новопскове Луганской области. Люди вышли в знак протеста против оккупации. В результате ранены три человека.
Об этом сообщил глава Луганской областной ВГА Сергей Гайдай.
"Новопсков. Люди пытались остановить россиян, те открыли огонь по безоружному населению. Трое пострадавших все в больнице", - сообщил он.
Глава Луганской областной ВГА отметил: то, что делают российские оккупанты – это преступление.
"Мы защищаемся от настоящих зверей! Им безразлично, кто напротив, враг совершенно не имеет здравого смысла и жалости! Берегите себя!" – призвал Гайдай.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин отдал указ о начале вторжения своих войск в Украину. С тех пор враг уничтожает критическую инфраструктуру, лупит по стратегическим объектам, включая АЭС, бомбит и наносит ракетные удары по мирным городам и жилой застройке.
Одним из поводов для развязывания войны в Украине Путин назвал "защиту русскоговорящего населения" и "помощь Донбасса".