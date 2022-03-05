Российские войска расстреляли митинг против оккупации в Новопскове. Есть раненые

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Российские войска открыли огонь по мирным протестующим в Новопскове Луганской области. Люди вышли в знак протеста против оккупации. В результате ранены три человека.

Об этом сообщил глава Луганской областной ВГА Сергей Гайдай.

"Новопсков. Люди пытались остановить россиян, те открыли огонь по безоружному населению. Трое пострадавших все в больнице", - сообщил он.

Глава Луганской областной ВГА отметил: то, что делают российские оккупанты – это преступление.

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"Мы защищаемся от настоящих зверей! Им безразлично, кто напротив, враг совершенно не имеет здравого смысла и жалости! Берегите себя!" – призвал Гайдай.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин отдал указ о начале вторжения своих войск в Украину. С тех пор враг уничтожает критическую инфраструктуру, лупит по стратегическим объектам, включая АЭС, бомбит и наносит ракетные удары по мирным городам и жилой застройке.

Одним из поводов для развязывания войны в Украине Путин назвал "защиту русскоговорящего населения" и "помощь Донбасса".