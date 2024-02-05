В январе ДТЭК вернул свет 713 тыс. семей, которые были без электричества из-за обстрелов

За первый месяц 2024 года энергетики ДТЭК Сети вернули свет почти 713 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

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Об этом сообщают в ДТЭК Рината Ахметова.

Отмечается, что в прошлом месяце атак подвергалась энергетической инфраструктуре Киева и области. В течение января энергетики ДТЭК вернули свет 284 тыс. семей столицы и 185 тыс. семей в Киевской области.

За январь энергетики также вернули свет 214 тысячам семей в Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия и разрушения происходят ежедневно.

Также враг продолжает обстрелы Днепропетровщины, где через месяц удалось восстановить электричество для 28 тысяч семей. Кроме того, в прошлом месяце из-за обстрелов повреждений подвергались сети в Одесской области, где электроснабжение возобновили для 82 семей.

"Наша задача – максимально, насколько возможно в условиях регулярных обстрелов, обеспечить жителей и критическую инфраструктуру светом", – отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Он добавил, что из-за регулярных обстрелов некоторым из потребителей ДТЭК возвращал свет уже десятки раз.

Напомним, в течение декабря энергетики компании ДТЭК устраняли последствия боевых действий, в результате чего им за месяц удалось вернуть свет 463 тыс. семей, оставшихся без электроэнергии из-за обстрелов.