В ВСУ поздравили украинцев с Рождеством: воины пообещали вернуться с победой. Видео

Воины, защищающие Украину от вражеского нашествия, поздравили украинцев с Рождеством. С передовой, из окопов и блиндажей, защитники Украины обратились к своему народу – и заверили: непременно вернутся домой с Победой.

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Ведь сейчас все защитники нашего государства, от самого высокого командования до каждого воина на фронте, делают все возможное и даже больше, чтобы Украина и украинцы – были. Видео с теплыми пожеланиями от тех, благодаря которым наше государство продолжает бороться с врагом и побеждать его, появились в сети.

Так, поздравление для украинцев подготовил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-майор Сергей Наев.

"Рождество Христово принадлежит к величайшим христианским праздникам. Его с особым трепетом ждут как дети, так и взрослые, но каждый вкладывает в это событие что-то свое. Поздравляю всех, кто в этот день отмечает Рождество, или отметил его раньше. Пусть сила и попечение Господа всегда будут рядом с нами, укрепляют нашу веру, согревают наши сердца и придают нам уверенности и сил творить добрые дела", – отметил Наев.

Командующий Объединенных сил пожелал праздничного настроения и новых свершений всем украинцам – где бы они ни были и чем бы ни занимались.

"Пусть рождественское настроение придет к тем, кто защищает Украину на боевых рубежах, и к тем, кто вынужденно покинул свой родной дом. Даже в пасмурные дни должно быть место для праздничных событий. Мы все – одна дружная и большая семья, с большим сердцем, чистой душой и добрыми намерениями. Желаю всем нам согласия, добра и скорейшей Победы! Слава Украине! Вместе победим!" – заверил Наев.

К приветствиям присоединились и украинские воины, ныне находящиеся на передовой. Бойцы 83 батальона 105 отдельной бригады территориальной обороны с фронта поздравили украинцев с Рождеством Христовым.

"Нынешний сочельник и Рождество Христово мы, к сожалению, проводим в необычных условиях, не в кругу близких и родных для нас людей. Не в родительском доме, не за большим столом, на котором 12 традиционных блюд. Без громкой коляды — в тишине. В наших блиндажах нет традиционных елок. Их много вокруг, но они уничтожены вражескими снарядами", – описывают фронтовое Рождество терробороновцы.

Впрочем, констатируют воины, они точно знают, ради чего оставили своих близких и взяли в руки оружие.

"У нас нет новогодних украшений и традиционного рождественского стола, потому что мы выполняем боевые задания на передовой. И в наших условиях это невозможно. Однако и здесь мы не забываем нашу историю и культуру. Мы здесь для того, чтобы наши дети и грядущие поколения и дальше жили по украинским традициям и обрядам", – отмечают терробороновцы.

Защитники Украины дали соотечественникам важное обещание.

"Мы крепки духом и хотим заверить вас, что обязательно победим в этой войне. И обязательно вернемся к вам, наши дорогие друзья, близкие, родные... И традиционно вместе с вами в эти праздничные дни хотим сказать: Христос рождается! Восславим Его!" – отметили украинские воины.

Напомним, 7 января 2023 года произошло действительно историческое событие. В Успенском соборе Киево-Печерской лавры, который десятилетиями занимали представители УПЦ МП, митрополит ПЦУ Эпифаний провел первое богослужение по случаю Рождества. В древнем храме в сердце Украины – городе Киеве – наконец снова зазвучал украинский язык.