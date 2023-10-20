В Винницу отправили тысячу проднаборов для переселенцев из Мариуполя от Фонда Рината Ахметова

В Винницу следует тысяча наборов с гуманитарной помощью от Фонда Рината Ахметова. В них продукты питания, предназначенные для вынужденных переселенцев из Мариуполя. Выдачи начнутся в ближайшее время в местном центре поддержки Ямариуполь.

Всего осенью Фонд передаст для переселенцев из Мариуполя 20 тысяч продуктовых наборов. Они будут поступать в хабы "ЯМариуполь" в 16 городах Украины.

В каждом из этих городов живет от нескольких сотен до нескольких тысяч людей, вынужденных бежать из своего дома. После пережитого они начали жизнь заново, и поддержка является одной из составляющих дальнейшей адаптации. В составе наборов продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло.

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В 2022 году для центров Ямариуполь в разных городах поступило 40 тысяч гигиенических наборов и 16 тысяч продуктовых наборов от Фонда. В мае 2023 Фонд отгрузил 20 тысяч продуктовых наборов. Также Фонд Рината Ахметова является партнером пилотного проекта временного социального жилья для мариупольцев #ЯМариупольЖилье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.