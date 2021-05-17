В Винницкой области по программе Зеленского запустили в работу дорогостоящий ангиограф, который простаивал 4 года

В Винницкой области продолжается восстановление сети приемных отделений по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". По плану, 10 приемных отделений получат новые аппараты КТ, УЗИ и цифровые рентгены.

Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. В частности, в приемное отделение больницы в Могилеве-Подольском привезли компьютерный томограф Hitachi SCENARIA View стоимостью почти 20 млн гривен.

Этот 64-срезовый КТ-сканер способен делать томографию всего тела с высокой контрастной разрешающей способностью. Обследование будет бесплатным, при необходимости пациента смогут сразу же госпитализировать, спасая жизни.

Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов также заявил, что в кардиоцентре больницы запускают в работу новый ангиограф. Аппарат создан для исследования сосудов и способен определять места сужения или закупорки, наличие внутреннего кровотечения, развитие опухолей, аневризм и других патологий.

Четыре года дорогостоящее оборудование простаивало из-за отсутствия разрешения. На прошлой неделе Государственная инспекция ядерного регулирования обследовала ангиограф и дала лицензию на использование. Жителям Могилев-Подольского больше не придется ездить в Винницу на исследование.

Как сообщал координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в этом году по программе Владимира Зеленского будет восстановлено и отремонтировано 177 приемных отделений по всей стране.