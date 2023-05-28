В Виннице продолжается выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова для мариупольцев

Вынужденные переселенцы из временно оккупированного Мариуполя, которые сейчас живут в Виннице, получают продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова. Выдачи проходят в местном гуманитарном хабе "ЯМариуполь".

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В составе продуктовых наборов макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Продукты первой необходимости являются весомой поддержкой для людей, которые из-за войны войны покинули свой город и свое имущество.

В мае 20 тысяч наборов от Фонда Рината Ахметова поступило в центры поддержки "ЯМариуполь" в 15 городах. Это Днепр, Запорожье, Киев, Хмельницкий, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Львов, Одесса, Тернополь, Черкассы, Черновцы, Винница, Ужгород, Ровно, Кривой Рог.

Фонд Рината Ахметова передал более 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".