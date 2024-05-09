В Виннице был создан уникальный туристический маршрут для военных на реабилитации. Видео
Винницкая гид Татьяна Рыбак разработала инклюзивный туристический маршрут по главным локациям города. Это бесплатные экскурсии для украинских воинов, которые проходят реабилитацию после ранений.
Украинских военных знакомит с архитектурными достопримечательностями, историей транспорта и городскими легендами. Гид специально разработала такой маршрут, чтобы военным было удобно добираться до локаций.
"Поскольку пациенты достаточно долгое время находятся на реабилитации – у кого-то это несколько месяцев, у кого-то один год и даже больше – очень важно помогать им, поддерживать их психологически в моменты социализации. Поэтому и организуем такие мероприятия", – рассказала организатор Наталья Собко.
Военным нравится – и мероприятия, и сам город. По словам одного из них, Евгения Савченко, он лечился во многих госпиталях, однако решил остаться именно у врачей Винницы.
"Здесь люди не дикие. Не тыкают пальцами, как в других городах. В Виннице люди адекватно относятся (к инвалидам), могут помочь и очень часто помогают", - говорит он.
Гид Татьяна Рыбак говорит, что провела уже более 20 таких экскурсий. Поскольку в группах есть "колясочники", она выбирала такие маршруты, чтобы катить коляски вверх легко и недалеко. Но вообще ее маршруты построены по принципу "идти сверху вниз".
Как сообщал OBOZ.UA, уже разоблачены два военных, которые помогали скрываться подозреваемым в убийстве полицейского в Винницкой области.
Все детали этого громкого дела читайте здесь.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!