В Верховной Раде проголосовали за увеличение отпусков военным: Гончаренко рассказал подробности

Верховная Рада увеличивает военные отпуска до 40 дней. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, являющийся вторым автором законопроекта (9342). За проголосовали 333 депутата.

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Теперь военнослужащие могут брать отпуск до 30 дней плюс еще 10 дней по семейным обстоятельствам.

Каждый из указанных отпусков предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

"На этой норме настаивал я, и она была взята из моего законопроекта об отпусках. Но важно уточнение. Законопроект принят за основу, а это означает, что будет второе чтение и окончательное принятие в ближайшие недели", – заявил Гончаренко.