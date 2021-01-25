В Ужгороде затопило микрорайон: жители винят вырубщиков лесов. Фото

В Ужгороде Закарпатской области в понедельник, 25 января, микрорайон Доманинцы затопило водой.

Соответствующие фото опубликовал в Facebook местный житель. В комментариях пользователи считают, что виной всему вырубка лесов (чтобы посмотреть фото потопа, доскролльте страницу до конца).

Как пишет Василий Мага, проблема с потопами возникает ежегодно, а иногда и два раза в год.

"Доманинцы снова в воде. Уже нет сил, когда все же решится этот вопрос. Из года в год, а иногда пару раз в год вода заливает дворы, дома, подвалы, колодцы. Когда это все закончится", – отметил он.

Местные жители в комментариях подчеркивают, что проблема с потопами связана с вырубкой лесов: "Это еще "цветочки", рубите Карпаты дальше!", "Лес вырубили и продали, а теперь вас заливает. А что же вы хотели?".

Правда их мнение разделяют не все. Некоторые считают, что при интенсивных осадках потопа не избежать. Другие говорят о необходимости построить дамбу, а для этого местные власти должны лучше контролировать распределение бюджетных средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе после продолжительной засухи в туристическом городе Турции Измир прошли сильные ливни с грозами. Дождевой поток затопил первые этажи домов и магазины, заблокировал автомобили на дорогах.