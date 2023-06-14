В Ужгороде состоится фест для активной молодежи со всей Украины

С 23 по 25 июня Украинская академия лидерства совместно с GoGlobal проведет масштабный фест "База: Оборачивайся! Кались! Готовься!" для активной украинской молодежи. Это будет три дня с насыщенной программой, которая поможет участникам прокачать свои интеллектуальные, эмоциональные и физические способности.

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"Наш фестиваль – это площадка для знакомства активной молодежи из разных уголков Украины. А также возможность развить в себе воина" – способность мечтать и смело двигаться к цели вместе с командой. Мы поможем участникам усовершенствовать свои навыки самоорганизации, устойчивости, планирования совместных действий для успешного развития своих проектов. Это событие – это инвестиция в молодежь, которая будет восстанавливать и развивать нашу страну", – говорят организаторы.

Концепт фестиваля включает в себя различные тематические блоки и воркшопы, постоянный нетворкинг с другими участниками, а также вечера у костра с творческими перформансами. Это отличная возможность найти новых друзей для совместных инициатив.

В программе:

выступления звездных спикеров о психологической поддержке, устойчивости и идентичности;

командные активности под открытым небом;

тренинги по первой домедицинской помощи;

интересные задачи развития навыков рефлексии, самозарядности и планирования будущего;

физические, эмоциональные и интеллектуальные состязания между участниками фестиваля;

пробежка по центральной части Ужгорода;

панельные дискуссии по темам инноваций, коммуникаций и борьбы.

Кроме того, по желанию, каждый участник может устроить свой мастер-класс и поделиться своим опытом и идеями со своими сверстниками.

Участие в активностях, проживание и питание на фестивале бесплатное. Также все получат крутой летний мерч в подарок. Максимальное количество участников – 600 человек в возрасте от 16 до 19 лет. Для того, чтобы попасть на фест "База: Учись! Закаляйся! Готовься!" нужно до 20 июня заполнить краткую анкету и пройти отбор по возрасту и мотивации. Все детали есть на сайте проекта fest.ual.ua

"Мы работаем для того, чтобы качественно изменить украинское общество силой разумной ответственной инициативной молодежи. Основная цель события – развить у участников лидерские навыки и вместе генерировать идеи для дальнейших совместных побед", – говорят организаторы.