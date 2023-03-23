В Умань начали съезжаться хасиды для празднования дня рождения Раби Нахмана: полиция работает в усиленном режиме. Фото

В город Умань Черкасской области с 22 марта начали приезжать паломники со всего мира на празднование дня рождения Раби Нахмана. В свою очередь правоохранители готовятся к обеспечению публичного порядка и общественной безопасности во время религиозных мероприятий.

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С 23 марта в Умани работает сводный отряд из сотрудников различных служб. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правопорядок в городе будут усиленно обеспечивать полиция диалога, бойцы батальона полиции особого назначения, кинологи, взрывотехники и полицейские Уманского районного управления полиции.

В ведомстве отметили, что стражи порядка будут предотвращать совершение уголовных и административных правонарушений, а также обеспечивать публичный порядок в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов.

Кроме того, на гостей города распространяются все ограничения, связанные с военным положением, действующими на территории Украины. Среди которых, проверка документов на блокпостах и комендантский час, действующий с 23:00 до 5:00.

Правоохранители несут службу круглосуточно и в усиленном варианте. На территории пребывания паломников действуют пешие патрули.

Раби Нахман из Брацлава – основатель браславского хасидизма. В 1810 году, предчувствуя близкую смерть, он решил поселиться в Умани, где за несколько лет до его рождения произошла Уманская резня. Там он скончался 16 октября от чахотки и был похоронен на еврейском кладбище.

Могила раби Нахмана в Умани сразу стала местом паломничества браславских хасидов, особенно во время главных еврейских праздников, в частности на Рош Ха-Шана. Эта традиция сохранялась до середины 1920-х гг. и возродилась в конце 1980-х.

После обретения Украиной независимости в 1991 году по указу президента Леонида Кравчука место захоронения раби Нахмана получило официальный статус Историко-культурного центра браславских хасидов, и браславские хасиды выкупили землю, на которой расположена могила.

Напомним, в 2022 году Служба безопасности Украины в Умани Черкасской области провела антитеррористические учения накануне ежегодного празднования Рош ха-Шана и приезда большого количества паломников. Спецназовцы смоделировали ситуацию и выполнили штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения.

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