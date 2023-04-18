В Украину ворвалось потепление, но есть плохая новость: синоптики рассказали, чего ждать

В Украину после Пасхи пришло весеннее потепление и осадков местами стало меньше. Ожидается, что в дальнейшем температура воздуха будет повышаться, в то же время дожди не прекратятся.

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Из-за них в некоторых регионах возможны дальнейшие подтопления территорий. Прогнозом поделились Укргидрометцентр и народный синоптик Станислав Щедрин в Facebook (чтобы посмотреть карты, доскролльте новость до конца).

"Как еще в начале апреля прогнозировал, ровно с 16 числа в Украину пришло долгожданное потепление и больше солнца", – указал он.

По его словам, в дальнейшем в стране ожидается стойкое потепление с последующим повышением температуры. Однако и дожди тоже будут очень частыми, иногда даже с грозами.

Прогноз от Укргидрометцентра свидетельствует, что до конца этой недели в Украине столбики термометров будут держаться на уровне +13… +15 °С днем, а ночью будут опускаться до +4… +8°С.

Погода в последующие несколько дней обещает быть облачной с прояснениями, без существенных осадков, ветер 5-10 м/с. Однако четверг, 20 апреля, ожидается более прохладным – до +10… +12 °С днем, облачно и порывы ветра будут достигать 7-12 м/с.

Где в Украине возможны подтопления?

Также в Укргидрометцентре предупреждают, что в ряде рек Украины будет формироваться максимальный уровень весеннего половодья с содержанием затопления поймы, нарушением транспортного сообщения, подтоплением и отрезанием от основных путей сообщения, частичным затоплением отдельных населенных пунктов и жилых домов в некоторых приречных селах. Такая гидрологическая ситуация возможна в Верхнем Днепре (Черниговский район Черниговской области, ІІІ уровень опасности – красный).

На водохранилище Днепровского каскада прогнозируется продолжение затопления пойменных территорий с частичным затоплением прирусловых населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях (III уровень опасности – красный).

На Десне в пределах Черниговской области продолжится рост уровней воды на 2-15 см в сутки, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением поймы и деревень, нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области. Возможно начальное затопление приусадебных участков и отдельных домов в Корюковском районе Черниговщины (II уровень опасности – оранжевый). А в самом Чернигове предупреждают о затоплении городского пляжа "Золотой берег", садово-дачной застройки, дорог на пойме в районе Кордовка (I уровень опасности – желтый).

На р. Снов будет удерживаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности – оранжевый).

В результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов Запорожья (II уровень опасности – оранжевый).

На реках бассейна Припяти продолжится повышение уровней воды на 0,1-0,5 м над текущими, последующее затопление пойм. Сохранится уровень затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области, возможно достижение отметки затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в Луцком районе Волыни и Сарненском районе Ривненщины (I уровень опасности – желтый).

Как сообщал OBOZREVATEL, погодный сайт Meteoprog.ua прогнозирует до конца этой недели дожди и грозы с градом в Украине. Температура воздуха до 23 апреля будет близка к средним многолетним показателям.

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