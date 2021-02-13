В Украину вернулись пленные моряки: встречал лично Зеленский. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил шестерых моряков судна Stevia, которых захватили пираты в Гвинейском заливе в декабре 2020 года.

Как сообщает Офис президента, в конце января 2021 года из плена были освобождены Александр Соручан, Семен Резниченко, Константин Андреев, Александр Коровкин, Владислав Чебан и Вячеслав Сандеровский, а также двое граждан Албании.

"Спасибо министру иностранных дел, председателю комитета разведки, руководителю Офиса Президента, всем дипломатам, которые работали и в Украине, и извне. Многое сделано нашим посольством в Нигерии, сотрудничали и с албанскими дипломатами", – отметил глава государства.

Моряки же рассказали, как их держали в плену с вооруженной охранной.

"Это было страшно. Вокруг тебя – двадцать человек с автоматами круглосуточно", – сказал один из моряков и добавил, что большинство похитителей были под наркотиками.

Также Зеленский предложил направить украинцев в больницу "Феофания" на несколько дней для прохождения медицинского обследования и восстановления здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты напали на сухогруз Stevia и похитили восемь моряков: шесть из них – украинцы, еще двое являются гражданами Албании.