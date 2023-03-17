В Украину вернули двух украинок и шестерых детей, которых содержали в ужасных условиях в Сирии
Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели операцию по освобождению из плена украинцев, удерживаемых в ужасных условиях на территории Сирии. Двух украинок и шестерых детей вернули на Родину.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО. "Военные разведчики вернули домой двух украинских женщин и шестерых детей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ночь на пятницу, 17 марта, они пересекли государственную границу.
В ГУР добавили, что даже в условиях российской агрессивной войны Украина не забывает своих граждан в беде и придет на помощь в любой точке земного шара.
"Продолжаем бороться за каждого пленника. Слава Украине!" – резюмировали там.
Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины во время боев под Бахмутом захватили вражеские позиции, где в подвале обнаружили раненого украинского воина. Алексей Гордеев 42 дня провел в плену без еды и воды.
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