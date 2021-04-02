В Украину вернется похолодание: появился свежий прогноз погоды

На выходных, 3-4 апреля, в Украину снова вернется холодная погода. К такому перепаду приведет зафронтальная воздушная масса.

Об этом предупредила на личной странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в субботу, 3 апреля, в течение дня в Украине максимальная температура воздуха достигнет всего +6...+11 градусов. Исключение составит юг и отдельные районы центральных регионов, где воздух прогреется до +10...+13 градусов.

"В воскресенье уже ночью столбики термометров могут иногда опуститься до 0...-2 градусов. Днем 4 апреля в большинстве областей Украины +6...+12 градусов", – отметила метеоролог.

В Украину снова придет похолодание Facebook Натальи Диденко

Что касается осадков, то они, согласно прогнозу, в субботу ожидаются в восточной части и местами в западных областях (дождь), а в Карпатах – с мокрым снегом. На остальной территории должно быть сухо.

Однако уже в воскресенье, 4 апреля, сырая погода охватит больше областей. Так, на западе ожидается дождь и мокрый снег, в большинстве областей Украины – местами небольшой дождь. А вот ночью и утром в воскресенье на юге, а днем на юго-востоке (Запорожье, Донетчина) возможны сильные ливни.

"В Киеве выходные также обещают прохладу. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах +6...+10 градусов. Ночью будет значительно холоднее, что сейчас очень важно для цветов и остальных растений, – ожидается 0-3 градуса тепла, а в ночь на воскресенье в пригороде возможно снижение до 0-2 градусов мороза", – предупредила Диденко.

В Украине пройдут дожди, ливни и мокрый снег из-за атмосферного фронта Facebook Натальи Диденко

Она также отметила, что 1 апреля максимальная температура воздуха в столице Украины достигала почти 20 градусов, а 2 апреля едва дотягивает до +7...+9 градусов.

"То есть мы уже – в тыловой зоне холодного атмосферного фронта. Однако, например, в Донецке, Харькове, Полтаве, Днепре, Симферополе – еще +13...+17 градусов. Наслаждайтесь теплым днем, потому что в выходные похолодает практически повсеместно", – подытожила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля на большей части территории Украины днем и ночью также будет дождь. Обойдет непогода только некоторые регионы. В частности, на западе и востоке сохранится сухая и солнечная погода.