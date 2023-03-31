В Украину в первый день апреля ворвется потепление, но ненадолго: синоптики дали прогноз

В субботу, 1 апреля, в Украину придет непродолжительное потепление. Столбики термометра местами поднимутся до +15 градусов, однако теплая погода продержится недолго и принесет с собой дожди.

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Соответствующий прогноз озвучили в Украинском гидрометцентре. По данным метеорологов, ближайшей ночью ожидается +9... +7 градусов тепла, а уже днем, в первый день апреля потеплеет до +11... +13.

Теплее всего будет на юге страны и Закарпатье, местами до +15.

Ночью по всей территории Украины пройдут дожди, днем без существенных осадков – только в северных, восточных и южных областях. Ветер южно-западный, 7-12 м/с.

Воскресенье, 2 апреля, по прогнозу метеорологов, будет пасмурным и и прохладным. Ночью +6…+4, без осадков, ветер юго-восточный 1-3 м/с.

Днем +7... +9, по всей территории ожидаются дожди, за исключением Харьковской, Донецкой и Луганской областей, ветер северо-западный 5-10 м/с.

В понедельник, 3 апреля, температура воздуха продолжит снижаться.

Ночью обещают мороз до -1 градуса и мокрый снег, ветер северо-западный 3-5 м/с, днем +3…+5, небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный 7-12 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По мнению синоптиков Укргидрометцентра, в целом погода в апреле-2023 готовит украинцам приятный сюрприз. Конец месяца порадует почти летними температурами.

– По данным метеорологов NOAA и ECMWF, весна в Украине будет теплой. Средняя температура может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.