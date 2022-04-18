В Украину с 24 февраля вернулось более миллиона украинцев: в ГПСУ озвучили цифры

С начала полномасштабной войны в Украину вернулись 1 миллион 60 тысяч граждан. Об этом в понедельник, 18 апреля сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"В общей сложности с 24 февраля на въезд в Украину проследовал 1 миллион 60 тысяч ее граждан", – сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде". Он добавил, что 16 апреля впервые с начала вторжения РФ зафиксировано преимущество въезда над выездом из страны.

Подавляющее большинство въезжающих являются гражданами Украины, рассказал спикер ГПСУ. Он добавил, что в воскресенье 17 апреля пассажиропоток несколько убавился (65 тысяч граждан в обе стороны), а соотношение въезда-выезда составило 50 на 50.

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Кроме того, на текущей неделе пограничники не исключают роста числа желающих вернуться в Украину в преддверии пасхальных праздников.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 11 апреля из Украины выехали 4,3 миллиона человек. Подавляющее большинство из них – украинцы, бежавшие от войны, рассказали в Госпогранслужбе.