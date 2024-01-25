В Украину пришло 'потепление', но есть нюанс: синоптики дали прогноз до конца недели. Карта

В четверг, 25 января, в Украине наблюдается пасмурная погода с плюсовой температурой и мокрым снегом с дождем, которые образовали слякоть. Однако "потепление" пришло ненадолго – к воскресенью на севере и в центре страны на небе покажется солнце, однако воздух снова станет морознее.

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Такой прогноз погоды до конца этой недели дали синоптики Украинского гидрометеорологического центра. Они также предупредили об опасных метеоусловиях для тех, кто в выходные собирается в горы.

Ранее специалисты спрогнозировали, что днем 25 января на фоне плюсовой температуры в Украине будет облачно и влажно из-за осадков. В Винницкой и западной областях возможны порывы ветра до 20 м/с.

Погода 26 января

В пятницу в течение суток во всех областях прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь, утром местами на дорогах гололедица, а потом налипание снега. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с.

Средняя температура в течение суток на уровне 0… +2 °С. В Карпатах снег и метель, порывы ветра, в воздухе от 0 до -5 °С.

Погода 27 января

В субботу погода все еще будет облачная, с мокрым снегом и дождем, ночью с гололедицей, а днем со слякотью на дорогах. Северо-западный ветер немного стихнет до 5-10 м/с или 3-5 м/с.

Температура воздуха во всех регионах будет фактически такой же, как и накануне – от 0 до +2 °С в течение всех суток. Лишь на Прикарпатье ночью до -5 °С, а на юге днем "потеплеет" до +3 °С.

Погода 28 января

А вот в воскресенье в части северных и центральных регионов "распогодиться" – будет облачно с прояснениями и без осадков. На остальной территории страны все еще будет снег и дождь. Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с.

В то же время в стране снова похолодает – до -3… -5 °С ночью. Днем средняя температура воздуха будет колебаться в пределах -1… +1 °С, в южных областях +2… +4 °С.

По данным синоптиков, в связи со снегопадами и вьюгами на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (II и III уровень). Потому туристов и местных жителей призывают воздержаться от походов в горы.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, со 2 февраля в Украине снова ожидается потепление. Она отметила, что такая более мягкая и влажная погода вполне характерна для нынешних "европейских" зим.

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