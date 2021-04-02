В Украину пришли дожди и похолодание: прогноз погоды на субботу. Карта

В субботу, 3 апреля, на значительной части территории Украины днем и местами ночью ожидаются осадки. Некоторые регионы непогода обойдет стороной, там будет солнечно и без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В западных областях ночью еще будут небольшие морозы, в остальных регионах – выше нуля (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов мороза до 6 тепла. Днем по стране ожидается от 8 до 13 тепла, сильнее всего воздух прогреется на юго-востоке Украины.

Дожди пройдут днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Ровенской и Львовской областях. Днем и ночью осадки ожидаются на Донетчине, Луганщине и в Крыму, а также ночью – в Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях.

В Киеве будет относительно ясный день без значительных осадков, ночью температура воздуха будет около +1 градуса, днем потеплеет до 8-10 градусов.

Прогноз погоды на 3 апреля. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных, 3-4 апреля, в Украину снова вернется холодная погода. К такому перепаду приведет зафронтальная воздушная масса.