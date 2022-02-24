В 'Борисполе' приземлились два турецких военных самолета

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В Украину влетели прибыли два турецких военных транспортных самолета Airbus A400M. Они оба приземлились в "Борисполе".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Flightradar24. Один из них первым заходил на посадку, пока второй направлялся через Одессу в сторону Киевской области (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Первый борт:

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Второй борт:

Оба самолета вылетели с авиабазы Эскишехир, где среди прочего дислоцируется штаб первого тактического авиационного командования Турции.

Отметим, что военно-транспортный самолет Airbus A400M способен вместить более 37 тонн груза или около 120 десантников.

Прилет турецкой авиации совпал с закрытием со стороны России воздушного пространства для гражданских самолетов вдоль северо-восточных границ Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" обратились "за помощью" к президенту РФ Владимиру Путину. Они фактически попросили ввести войска на оккупированные территории Донбасса, чтобы "отразить атаку украинских военных".