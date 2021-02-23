В Украину придут антициклон "Илона" и мороз -17: синоптик уточнила прогноз погоды

В среду, 24 февраля, погода в Украине продемонстрирует температурные "качели". На востоке и севере ночью приморозит до -15... -17 градусов, а на западе днем воздух прогреется до +15.

В общем в стране в этот день будет доминировать антициклон "Илона", но другой атмосферный фронт местами принесет мокрый снег и дождь. Прогнозом поделилась народный синоптик Наталья Диденко в Facebook, опубликовав карты.

Так, 24 февраля в Украине прогнозируют:

самую теплую погоду в западных областях – в течение дня +7... +12, на Закарпатье и Прикарпатье местами до +15 ;

морозный воздух в восточных регионах, в целом на Левобережье и даже в южной части страны – днем 0... -5, на востоке до -7 ;

на остальной территории около нуля;

на юге (больше в Крыму) до +1... +4.

"Хотя и будет доминировать антициклон "Илона", однако атмосферный фронт северного циклона принесет завтра в Украину снег, мокрый снег и даже дождь – будет зависеть от градусов", – пояснила Диденко.

По ее словам, на крайнем западе, в восточных областях и в большинстве южной части страны в среду будет без существенных осадков. А на дорогах и тротуарах в этот день будут наблюдаться гололедица и снежная каша.

В Киеве 24 февраля днем температура воздуха поднимется до нуля. В столице пройдет снег, что сразу усложнит ситуацию на дорогах.

Синоптик прогнозирует, что после потепление в Украине восстановится, хотя и постепенно.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань предупредил о морозах до -10 в Украине.