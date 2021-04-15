В Украину придет похолодание со снегом и дождем: появился новый прогноз погоды

В пятницу, 16 апреля, в Украину снова вернется холодная погода с мокрым снегом и дождем в разных областях.

Об этом предупредила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее словам, ощутимее всего условия ухудшатся на западе страны.

Там будет холодно и пойдет снег. Кроме того, подобная ситуация может наблюдаться в Винницкой, Житомирской и даже западных районах Черкасской областей.

В Украину вернется похолодание Facebook Натальи Диденко

Что касается остальных областей, то там снега не будет, однако будут идти дожди – такой перемене погоды поспособствует циклон. Температура воздуха в Украине в пятницу установится на уровне +9...+13 градусов, а в западной части будет колебаться в пределах +2...+9.

В Киеве в последний рабочий день недели также будет идти дождь, а столбики термометров не поднимутся выше 10 градусов.

В Украине выпадет снег и пойдет дождь Facebook Натальи Диденко

"Середина весны пришла, апрель достиг вершины. С чем завтра будем съезжать с горы в долину, ближе к маю? Пока дорога будет такая себе, большое украинское строительство к ней еще не добралось, ямы, выбоины и растрескавшийся асфальт. Но природа вокруг все равно живописна. Шорты и джинсы с дырками на коленях пока подождут", – пошутила метеоролог.

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