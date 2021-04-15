В Украину придет похолодание со снегом и дождем: появился новый прогноз погоды
В пятницу, 16 апреля, в Украину снова вернется холодная погода с мокрым снегом и дождем в разных областях.
Об этом предупредила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее словам, ощутимее всего условия ухудшатся на западе страны.
Там будет холодно и пойдет снег. Кроме того, подобная ситуация может наблюдаться в Винницкой, Житомирской и даже западных районах Черкасской областей.
Что касается остальных областей, то там снега не будет, однако будут идти дожди – такой перемене погоды поспособствует циклон. Температура воздуха в Украине в пятницу установится на уровне +9...+13 градусов, а в западной части будет колебаться в пределах +2...+9.
В Киеве в последний рабочий день недели также будет идти дождь, а столбики термометров не поднимутся выше 10 градусов.
"Середина весны пришла, апрель достиг вершины. С чем завтра будем съезжать с горы в долину, ближе к маю? Пока дорога будет такая себе, большое украинское строительство к ней еще не добралось, ямы, выбоины и растрескавшийся асфальт. Но природа вокруг все равно живописна. Шорты и джинсы с дырками на коленях пока подождут", – пошутила метеоролог.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 апреля в Украине также наблюдались ухудшение погодных условий и даже зимние осадки на западе. Остальные же регионы охватили дожди. Кроме того, в некоторых реках поднялся уровень воды, а на Прикарпатье сохраняется снеголавинная опасность.
Напомним, Украинские Карпаты из-за циклона, который пришел из Европы, уже несколько дней засыпает снегом. По состоянию на утро 15 апреля высота снежного покрова местами достигла более метра.