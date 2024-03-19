В Украину после дождей и снега вернется тепло: синоптик назвала даты. Карта

Дожди в Украине будут идти еще несколько дней, а во второй половине этой недели воцарится теплая погода без осадков. В частности, в выходные температура воздуха днем установится на уровне +13 градусов.

Об этом синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в комментарии NV. По ее словам, сейчас погоду определяет поле пониженного давления – в стране образовался циклон, хотя и не слишком активный.

"В большинстве областей в ближайшие двое суток – 19 и 20 марта – ожидаем осадки, преимущественно в виде дождя разной интенсивности. Дождь будет то прекращаться, то снова начинаться", – отметила она.

Также синоптик не исключает, что ночью дождь может переходить в мокрый снег. К примеру, в ночь на вторник в западных областях температура воздуха опустилась до -4 °С и заснежило, также снег выпал в столичном и северных регионах.

Однако вторая половина недели, говорит специалист, принесет больше тепла, а дожди будут разве что в южной части и центральных областях.

"В остальных областях 21 марта будет царить погода без осадков. 22-23 марта в большинстве регионов тоже без осадков, только в южных и западных местах еще может быть небольшой дождь", – продолжила Птуха.

В то же время температура воздуха будет все выше: ночью 22-23 марта от нуля до +6 °С, а днем в субботу она достигнет +9… +15 °С.

Порывов ветра не ожидается, он будет умеренных скоростей, 5-10 м/с, причем его направление будет меняться – то юго-восточное, то северо-восточное.

В Киеве в ближайшее время пройдет дождь и может быть мокрый снег. Но 21 марта и до конца недели в столице без осадков и все теплее: в пределах +10… +14 °С днем.

"Это уже настоящие весенние показатели", – подчеркнула синоптик.

Следующие выходные, по ее прогнозу, также будут преимущественно без осадков.

"Весенняя переменная погода", – охарактеризовал она дальнейшую синоптическую картину в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине 19 марта циклон будет определять влажную погоду: дожди будут на западе, в центре, а на севере местами с мокрым снегом. По ее прогнозу, потепление ожидается с 22 марта.

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