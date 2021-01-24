В Украину идут метели и сильный снег: объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий 24-25 января.

Как сообщает в Telegram ГСЧС Украины, на Правобережье Украины порывы ветра 15-20 м/с, а в западных областях сильный дождь и мокрый снег.

Так, 25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (I уровень опасности, желтый).

В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях – 10-20 см.

Спасатели предупредили, что погодные условия могут привести к перебоям в энергообеспечении населенных пунктов на Правобережье Украины, а в западных областях – к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Укравтодоре сообщили, где покрытие на дорогах стало заснеженным, мокрым и опасным для движения авто.