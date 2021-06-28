В Украину идут дожди с грозами: синоптик дала прогноз на неделю. Карта

Погода в Украине во вторник, 29 июня, будет жаркой, в течение дня +24...+29 градусов, лишь на Закарпатье греть до +32. В то же время местами в регионах пройдут дожди с грозами.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, дожди с грозами, местами шквалы и град вероятно пройдут в Сумской, Полтавской, Харьковской, коснутся Черниговской, Черкасской и Киевской областей. Также локальные дожди пройдут в Карпатах и в Прикарпатье районах.

В Киеве 29 июня ожидается с максимальной температурой воздуха +26...+27 градусов. Существенных осадков в столице не ожидается.

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Диденко добавила, что в целом неделя обещает быть без сильной жары, +25...+30 градусов, на пару градусов выше может быть ближе к выходным 3-4 июля.

Добавим, что 28 июня в северо-восточной части Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Синоптики объявили И уровень опасности, желтый.

Также 28 июня в восточной части, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Киевской, Полтавской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в июле в Украине будет жаркой, как в тропиках. Местами в регионах будет до +40 градусов. В то же время прогнозируются дожди с грозами.