В Украину идет тепло и весенние грозы: синоптик уточнила прогноз погоды на май

Погода в начале мая в Украине, наконец, порадует настоящим весенним теплом. На майские праздники воздух будет прогреваться до +20... +25 градусов, хотя возможны дожди и грозы.

Последний месяц весны обещает быть "среднестатистическим" – не слишком жарким и не слишком холодным. Впрочем, начало пляжного сезона может несколько затянуться.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала синоптик Наталья Птуха.

Последний день апреля с теплом и грозами доказал, что в Украине началась настоящая весна. "Наконец теплые воздушные массы поступают на нашу территорию и формируют погоду в Украине. Но все же погода весной переменчивая, она будет сопровождаться и дождями. Дожди будут приобретать характер, присущий теплому периоду. Они могут быть более интенсивными и с грозами", – объяснила синоптик.

Она добавила, что о снеге можно забыть: "Останется только тот, что на высокогорье Карпат. Он уже понемногу тает".

Погода в первой декаде мая, в частности, на майские праздники может порадовать украинцев, пообещала Птуха. Так, в субботу, 1 мая, ожидается "более спокойная погода", "будет уже больше солнца".

Однако на Пасху, 2 мая, пройдет "очередной дождь", предупредила она. "Но температура остается достаточно высокой – до +20 градусов", – заметила синоптик.

Во вторник, 4 мая, возможно небольшое похолодание, но "не критично". "Потом до конца следующей недели погода будет более теплая", – сообщила она.

В течение первой декады мая она спрогнозировала почти летнюю погоду – в северных и западных районах до +20 градусов тепла, в южных около 25 градусов.

Май в этом году, по оценкам синоптиков, не должен существенно отличаться от "нормального" последнего месяца весны.

"По ориентировочным прогнозам, май обещает быть в пределах нормы, в пределах среднестатистического наблюдения за климатическими показателями для этого месяца. Как мы видим, первая декада мая как раз готовит для нас такую погоду – теплую, время от времени с дождями", – рассказала синоптик.

"Климатические наблюдения говорят: если была такая умеренная прохладная весна, то в дальнейшем она должна быть также умеренной. Мы на это надеемся", – добавила она.

Однако Птуха предупредила, что в истории бывали случаи, когда в мае были заморозки, поэтому чисто теоретически этого нельзя исключать и в этом году.

"В этом году пляжный сезон может начаться немножечко позже, так как вода прогревается медленнее. Достаточно длительно у нас была прохладная погода, практически до конца апреля. Поэтому вода только сейчас начинает прогреваться", – объяснила синоптик.

"В ближайшие дни еще рано говорить о пляжном сезоне, но до конца мая будет постепенно выравниваться температурный фон, вода также будет прогреваться. Погодные условия будут этому способствовать", – пообещала она.