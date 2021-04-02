В Украину действительно придут ночные морозы: Диденко дала прогноз погоды без шуток

Юрий Сергиенко Общество 03:38, 2.04.2021

В Украину действительно идет холодный атмосферный фронт, который обусловит дожди, местами даже с грозами, а также ночные морозы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что непогода будет перемещаться на восток (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, в пятницу, 2 апреля, осадки вероятны на западе, севере, местами в центре, а также Одесской и Николаевской областях. На остальной территории сохранится сухая погода.

Грозы в Украине.
Facebook Натальи Диденко

В северных, западных, Винницкой областях температура воздуха не будет превышать 8-13 градусов тепла, не остальной территории от +12 до +16.

Осадки в Украине.
Facebook Натальи Диденко

В Киеве дожди, возможны грозы, +9… +11.

В субботу и воскресенье, 3 и 4 апреля, температура ночью снизиться на севере и западе до -2.

Температура воздуха в Украине.
Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, 1 апреля, Диденко опубликовала шуточный прогноз погоды, согласно которому в Украине якобы будут морозы до 7 градусов, а также пойдет снег.

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