В Украине жара будет бить рекорды, но часть регионов зальют дожди: прогноз до конца июля

В последние дни июля-2021 погода в Украине будет переменчивой – рекордную жару в +34 будут менять осадки с грозами. К тому же дожди прогнозируют практически на всей территории страны – циклон пойдет с запада к югу и наоборот.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Также синоптики предупредили, что одновременно в регионах будет наблюдаться высокая вероятность возникновения пожаров в экосистемах.

По данным метеорологов, 28-29 июля в Украине пройдут кратковременные грозовые дожди. В отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.

Лишь в восточных и большинстве южных областях в среду, а также на западе в четверг будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируют восточный, местами с переходом на северо-западный, порывы будут достигать 7-12 м/с.

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В эти дни столбики термометров ночью покажут +15... +20 градусов, а в южных регионах подскочат до +18... +23.

Тогда как днем солнце припечет до +30... +35. "Свежее" будет на западе и севере – на уровне +26... +31.

В Киеве и области днем 28-го и ночью 29 июля возможны кратковременные осадки, с грозами и в дневные часы местами с градом и шквалами 15-20 м/с.

Ветер в столичном регионе будет юго-западный 7-12 м/с, с переходом на северо-западный. Ночью воздух прогреется до +15... +20, днем +26... +31.

Пятница, 30 июля, в Украине преимущественно пройдет без осадков. Дождливо с грозами в этот день будет на Харьковщине – ночью и днем, а также Луганщине, Донетчине, Запорожье и Херсонщине – в дневные часы.

Ветер северо-западный и западный, 3-8 м/с. Температура ночью на уровне +16... +18, днем +28... +31, на юге и востоке жарче – до +20... +22 и +30... + 34 соответственно.

В последний день июля, 31 числа, дождями снова зальет западные, северные и часть центральных регионов страны. Так же возможны грозы, ветер юго-западного и южного направлений, 3-8 м/с.

Несмотря на осадки, в указанных регионах будет жара – до +16... +20 ночью и +26... +32 днем.

На востоке и юге ночью столбики термометров покажут +18... +22, днем подскочат до +31... +34.

В столице и Киевской области 30 июля дожди прогнозируют ночью, также они ожидаются днем 31 июля. Температура +18... +20 в ночное время и +29... + 31 градус в дневное.

Синоптики предупредили, что в стране до конца июля будет преобладать очень высокий уровень пожарной опасности. Способствовать этому будут усиление ветра во время грозы, а также жаркая погода.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 27 июля синоптики спрогнозировали ухудшение погоды на западе Украины – -за дождей с градом. В то же время на остальной территории страны пообещали жару и +34.