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В Украине заработал Единый реестр оружия: можно ли будет получить разрешение "в один клик"

Дарья Дурова
Общество
3 минуты
792
Реестр оружия в Украине

23 июня в Украине начал работать Единый реестр оружия, задача которого – автоматизировать учет оружия, сделать получение разрешения удобным и доступным для людей, уменьшить бюрократию в этой сфере. Теперь в режиме онлайн можно получить соответствующие разрешительные документы, необходимые для оформления оружия, включая справку о несудимости.

Видео дня

В эфире телемарафона 23 июня министр внутренних дел Игорь Клименко сказал, что подготовка проекта велась долгое время. "Все оружие, которое есть на руках у наших граждан, сейчас будет в этом реестре", – отметил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, нововведение снимет все бюрократические процедуры. "Каждый может открыть свой личный кабинет в Едином реестре оружия и работать в режиме онлайн с субъектами хозяйствования и с разрешительной системой", – отметил руководитель МВД.

Игорь Клименко в прямом эфире

Эксперт по уголовному праву Григорий Усатый в комментарии "Украинскому Радио" сказал, что в этом контексте можно вспомнить о хорошем примере функционирования приложения "Дія". "МВД пытается направить свои усилия примерно по такому пути", – считает он.

Единый реестр оружия также поможет более эффективно предотвращать и расследовать преступления. "Этого можно достичь только с помощью единой системы, которая будет одинаковой для всех министерств и ведомств. И которая обновляет информацию в реальном времени, и, соответственно, имеет комплексное меню подачи запросов", – заявил эксперт.

Он добавил, что "кое-кто отмечает, что разрешение на оружие можно получить "в один клик". "Однако это больше фигура речи, чем реалия, потому что даже по тому алгоритму, который предлагает МВД, у нас семь шагов. И эти семь шагов точно не в один клик", – добавил Усатый.

Разъяснение МВД
Единый реестр оружия стартовал 23 июня 2023 года
Разъяснение по поводу Единого реестра оружия

Получения разрешений на оружие

Украинцы могут получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции, путем подачи документов через "Единое окно гражданина" или в магазине по продаже оружия. В МВД объясняли, как это происходит.

Для первого способа необходимо:

– авторизоваться на портале "Единое окно гражданина";

– оформить заявку, прикрепить пакет необходимых документов, добавить сканкопии;

– заверить копии электронной подписью;

– отправить заявку

Для того, чтобы оформить заявку через магазин, надо:

– лично обратиться в магазин;

– предоставить пакет необходимых документов;

– дождаться обработки заявления.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в МВД рассказали, что украинцы массово проваливают новые экзамены на водительские удостоверения. Всего четверть смогла пройти теоретическое тестирование и около трети – практическое.

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