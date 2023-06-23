В Украине заработал Единый реестр оружия: можно ли будет получить разрешение "в один клик"

23 июня в Украине начал работать Единый реестр оружия, задача которого – автоматизировать учет оружия, сделать получение разрешения удобным и доступным для людей, уменьшить бюрократию в этой сфере. Теперь в режиме онлайн можно получить соответствующие разрешительные документы, необходимые для оформления оружия, включая справку о несудимости.

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В эфире телемарафона 23 июня министр внутренних дел Игорь Клименко сказал, что подготовка проекта велась долгое время. "Все оружие, которое есть на руках у наших граждан, сейчас будет в этом реестре", – отметил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, нововведение снимет все бюрократические процедуры. "Каждый может открыть свой личный кабинет в Едином реестре оружия и работать в режиме онлайн с субъектами хозяйствования и с разрешительной системой", – отметил руководитель МВД.

Эксперт по уголовному праву Григорий Усатый в комментарии "Украинскому Радио" сказал, что в этом контексте можно вспомнить о хорошем примере функционирования приложения "Дія". "МВД пытается направить свои усилия примерно по такому пути", – считает он.

Единый реестр оружия также поможет более эффективно предотвращать и расследовать преступления. "Этого можно достичь только с помощью единой системы, которая будет одинаковой для всех министерств и ведомств. И которая обновляет информацию в реальном времени, и, соответственно, имеет комплексное меню подачи запросов", – заявил эксперт.

Он добавил, что "кое-кто отмечает, что разрешение на оружие можно получить "в один клик". "Однако это больше фигура речи, чем реалия, потому что даже по тому алгоритму, который предлагает МВД, у нас семь шагов. И эти семь шагов точно не в один клик", – добавил Усатый.

Получения разрешений на оружие

Украинцы могут получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции, путем подачи документов через "Единое окно гражданина" или в магазине по продаже оружия. В МВД объясняли, как это происходит.

Для первого способа необходимо:

– авторизоваться на портале "Единое окно гражданина";

– оформить заявку, прикрепить пакет необходимых документов, добавить сканкопии;

– заверить копии электронной подписью;

– отправить заявку

Для того, чтобы оформить заявку через магазин, надо:

– лично обратиться в магазин;

– предоставить пакет необходимых документов;

– дождаться обработки заявления.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в МВД рассказали, что украинцы массово проваливают новые экзамены на водительские удостоверения. Всего четверть смогла пройти теоретическое тестирование и около трети – практическое.

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