В Украине запустили подкаст, который будет рассказывать о предпринимателях, двигающих экономику во время войны

Подкаст "Дій" совместно с украинским сервисом управления бизнесом Bimp выпустили подкаст, который будет рассказывать о работе малого и среднего бизнеса.

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Каждый выпуск будет посвящен истории о бизнесе, в котором основатели компаний будут делиться своими историями успеха и факапам, а также практическими советами для предпринимателей.

"Наша цель – поддержать малый и средний бизнес и вдохновить предпринимателей двигаться дальше, несмотря ни на что. Именно поэтому Bimp в партнерстве с подкастом "Дій" будет рассказывать реальные истории людей, бизнесов, которые смогли не только выжить, но и приспособиться к военным реалиям", – прокомментировал директора по маркетингу Bimp Юрий Гладкий.

Ведущий подкаста Андрей Фединишин рассказал больше деталей об идее проекта: ""Дій" – это подкаст о реальной жизни малого и среднего бизнеса в Украине, создаваемый предпринимателями, для предпринимателей и о предпринимателях. Ежегодно количество бизнесов в Украине растет, только за время войны, согласно данным исследований в Украине, открыли 51 240 новых. Партнерство по Bimp основано именно на этом принципе. Этот украинский сервис помогает делать малые и средние предприятия более эффективными. А наше дело – рассказать об истории их клиентов".

Слушайте подкаст "Действия" на следующих платформах: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, YouTube, Megogo Audio и других платформах для прослушивания.