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В Украине запустили флешмоб с целью ускорить поставки реактивных самолетов

Глеб Иванов
Общество
1 минута
1,2 т.
В Украине запустили флешмоб с целью ускорить поставки реактивных самолетов

Украинцы запустили важный флешмоб с целью ускорить поставки реактивных самолетов. Он имеет хэштег #jetsforukraine. Организатором акции является WAW Ukraine.

Видео дня

Флешмоб имеет слоган "Украинцам — самолеты, миру — мир. It's a wing-wing decision!"

Украинцы готовы бороться за свою землю — у них есть сила и воля, но нет достаточно оружия и техники, поэтому организаторы призывают поддержать флешмоб под названием "Бумажные Самолеты" для привлечения внимания мировой общественности и иностранных правительств с целью ускорения предоставления Украине реактивных самолетов. Они способны усилить контрнаступление Вооруженных сил Украины, чтобы защитить своих людей и приблизить победу.

Для того чтобы поддержать инициативу нужно:

  • Сделайте бумажный самолетик (например, как показано на видео от WAW).
  • Сфотографируйте ваш самолет в руках на фоне неба.
  • Выложите фото в своих социальных сетях под хештегами #wingwingdecision #jetsforukraine.
  • Отмечайте иностранных президентов, политиков и международные организации.
  • Мотивируйте друзей и близких присоединиться к кампании.
  • Распространяйте информацию о кампании через социальные сети и местную прессу.