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В Украине запустили флешмоб с целью ускорить поставки реактивных самолетов
Украинцы запустили важный флешмоб с целью ускорить поставки реактивных самолетов. Он имеет хэштег #jetsforukraine. Организатором акции является WAW Ukraine.
Флешмоб имеет слоган "Украинцам — самолеты, миру — мир. It's a wing-wing decision!"
Украинцы готовы бороться за свою землю — у них есть сила и воля, но нет достаточно оружия и техники, поэтому организаторы призывают поддержать флешмоб под названием "Бумажные Самолеты" для привлечения внимания мировой общественности и иностранных правительств с целью ускорения предоставления Украине реактивных самолетов. Они способны усилить контрнаступление Вооруженных сил Украины, чтобы защитить своих людей и приблизить победу.
Для того чтобы поддержать инициативу нужно:
- Сделайте бумажный самолетик (например, как показано на видео от WAW).
- Сфотографируйте ваш самолет в руках на фоне неба.
- Выложите фото в своих социальных сетях под хештегами #wingwingdecision #jetsforukraine.
- Отмечайте иностранных президентов, политиков и международные организации.
- Мотивируйте друзей и близких присоединиться к кампании.
- Распространяйте информацию о кампании через социальные сети и местную прессу.