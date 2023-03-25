В Украине запустили флешмоб с целью ускорить поставки реактивных самолетов

Украинцы запустили важный флешмоб с целью ускорить поставки реактивных самолетов. Он имеет хэштег #jetsforukraine. Организатором акции является WAW Ukraine.

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Флешмоб имеет слоган "Украинцам — самолеты, миру — мир. It's a wing-wing decision!"

Украинцы готовы бороться за свою землю — у них есть сила и воля, но нет достаточно оружия и техники, поэтому организаторы призывают поддержать флешмоб под названием "Бумажные Самолеты" для привлечения внимания мировой общественности и иностранных правительств с целью ускорения предоставления Украине реактивных самолетов. Они способны усилить контрнаступление Вооруженных сил Украины, чтобы защитить своих людей и приблизить победу.

Для того чтобы поддержать инициативу нужно: