В Украине запустили бот, который поможет распознавать фейковые новости: как воспользоваться

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В Украине запустили бот, который помогает проверять новости. Она проводится с применением искусственного интеллекта.

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны. Бот помогает распознать фейки, откровенное вранье и российскую пропаганду.

Чтобы запустить проверку, необходимо отправить боту пост в соцсетях, ссылку, медиафайлы или фото.

Контент проверяется вручную и алгоритмами.

"Ваша ссылка сразу попадает команде, которая умеет быстро проверять большие массивы информации с применением искусственного интеллекта", – сказано в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия распространила фейк о том, что на Ривненской атомной электростанции якобы удерживают российских специалистов-ядерщиков.

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