В Украине запустили бот, который поможет распознавать фейковые новости: как воспользоваться
В Украине запустили бот, который помогает проверять новости. Она проводится с применением искусственного интеллекта.
Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны. Бот помогает распознать фейки, откровенное вранье и российскую пропаганду.
Чтобы запустить проверку, необходимо отправить боту пост в соцсетях, ссылку, медиафайлы или фото.
Контент проверяется вручную и алгоритмами.
"Ваша ссылка сразу попадает команде, которая умеет быстро проверять большие массивы информации с применением искусственного интеллекта", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия распространила фейк о том, что на Ривненской атомной электростанции якобы удерживают российских специалистов-ядерщиков.
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