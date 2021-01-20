В Украине за сутки COVID-19 заболели сотни медиков и детей

В Украине в течение минувших суток диагностировали 4383 случая коронавируса, которые на утро 20 января увеличили общее количество заражений до 1 172 038. Среди новых больных – 161 ребенок и 239 медиков.

От осложнений COVID-19 умерли 212 жителей страны, а с начала пандемии вирус унес жизни 21 258 граждан, при этом 900 749 его преодолели (+14 501 за сутки). Об этом говорится в статистике Министерства здравоохранения, обновленные данные которой предоставили министр Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 606, Запорожской области – 423, Харьковской – 335, Киевской – 226 и Одесской – 223. Еще 2011 пациентов попали в больницы с осложнениями коронавирусной болезни.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 606 случаев;

Винницкая область – 178 случаев;

Волынская область – 103 случая;

Днепропетровская область – 157 случаев;

Донецкая область – 208 случаев;

Житомирская область – 92 случая;

Закарпатская область – 76 случаев;

Запорожская область – 423 случая;

Ивано-Франковская область – 149 случаев;

Киевская область – 226 случаев;

Кировоградская область – 39 случаев;

Луганская область – 76 случаев;

Львовская область – 195 случаев;

Николаевская область – 114 случаев;

Одесская область – 223 случая;

Полтавская область – 158 случаев;

Ривненская область – 111 случаев;

Сумская область – 103 случая;

Тернопольская область – 120 случаев;

Харьковская область – 335 случаев;

Херсонская область – 48 случаев;

Хмельницкая область – 165 случаев;

Черкасская область – 200 случаев;

Черновицкая область – 198 случаев;

Черниговская область – 80 случаев.

Традиционно, в этой статистике отсутствует информация о заболеваемости коронавирусом среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и полуострова Крым.

За сутки в Украине провели 45 790 тестирований, из которых 26 792 методом ПЦР и 18 998 методом ИФА. Всего с начала пандемии было сделано 6 009 914 ПЦР-тестирований.

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