В Украине за сутки COVID-19 заболели сотни медиков и детей

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
10,3 т.
Коронавирус в Украине помолодел

В Украине в течение минувших суток диагностировали 4383 случая коронавируса, которые на утро 20 января увеличили общее количество заражений до 1 172 038. Среди новых больных – 161 ребенок и 239 медиков.

От осложнений COVID-19 умерли 212 жителей страны, а с начала пандемии вирус унес жизни 21 258 граждан, при этом 900 749 его преодолели (+14 501 за сутки). Об этом говорится в статистике Министерства здравоохранения, обновленные данные которой предоставили министр Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 606, Запорожской области – 423, Харьковской – 335, Киевской – 226 и Одесской – 223. Еще 2011 пациентов попали в больницы с осложнениями коронавирусной болезни.

Данные по COVID-19 в Украине за сутки

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 606 случаев;

  • Винницкая область – 178 случаев;

  • Волынская область – 103 случая;

  • Днепропетровская область – 157 случаев;

  • Донецкая область – 208 случаев;

  • Житомирская область – 92 случая;

  • Закарпатская область – 76 случаев;

  • Запорожская область – 423 случая;

  • Ивано-Франковская область – 149 случаев;

  • Киевская область – 226 случаев;

  • Кировоградская область – 39 случаев;

  • Луганская область – 76 случаев;

  • Львовская область – 195 случаев;

  • Николаевская область – 114 случаев;

  • Одесская область – 223 случая;

  • Полтавская область – 158 случаев;

  • Ривненская область – 111 случаев;

  • Сумская область – 103 случая;

  • Тернопольская область – 120 случаев;

  • Харьковская область – 335 случаев;

  • Херсонская область – 48 случаев;

  • Хмельницкая область – 165 случаев;

  • Черкасская область – 200 случаев;

  • Черновицкая область – 198 случаев;

  • Черниговская область – 80 случаев.

Традиционно, в этой статистике отсутствует информация о заболеваемости коронавирусом среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и полуострова Крым.

За сутки в Украине провели 45 790 тестирований, из которых 26 792 методом ПЦР и 18 998 методом ИФА. Всего с начала пандемии было сделано 6 009 914 ПЦР-тестирований.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаКоронавирусСНБОМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов