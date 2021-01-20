В Украине за сутки COVID-19 заболели сотни медиков и детей
В Украине в течение минувших суток диагностировали 4383 случая коронавируса, которые на утро 20 января увеличили общее количество заражений до 1 172 038. Среди новых больных – 161 ребенок и 239 медиков.
От осложнений COVID-19 умерли 212 жителей страны, а с начала пандемии вирус унес жизни 21 258 граждан, при этом 900 749 его преодолели (+14 501 за сутки). Об этом говорится в статистике Министерства здравоохранения, обновленные данные которой предоставили министр Максим Степанов в Facebook и сайт СНБО.
Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – 606, Запорожской области – 423, Харьковской – 335, Киевской – 226 и Одесской – 223. Еще 2011 пациентов попали в больницы с осложнениями коронавирусной болезни.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 606 случаев;
Винницкая область – 178 случаев;
Волынская область – 103 случая;
Днепропетровская область – 157 случаев;
Донецкая область – 208 случаев;
Житомирская область – 92 случая;
Закарпатская область – 76 случаев;
Запорожская область – 423 случая;
Ивано-Франковская область – 149 случаев;
Киевская область – 226 случаев;
Кировоградская область – 39 случаев;
Луганская область – 76 случаев;
Львовская область – 195 случаев;
Николаевская область – 114 случаев;
Одесская область – 223 случая;
Полтавская область – 158 случаев;
Ривненская область – 111 случаев;
Сумская область – 103 случая;
Тернопольская область – 120 случаев;
Харьковская область – 335 случаев;
Херсонская область – 48 случаев;
Хмельницкая область – 165 случаев;
Черкасская область – 200 случаев;
Черновицкая область – 198 случаев;
Черниговская область – 80 случаев.
Традиционно, в этой статистике отсутствует информация о заболеваемости коронавирусом среди населения временно оккупированных территорий Донетчины, Луганщины и полуострова Крым.
За сутки в Украине провели 45 790 тестирований, из которых 26 792 методом ПЦР и 18 998 методом ИФА. Всего с начала пандемии было сделано 6 009 914 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине коронавирус "помолодел" – от него умерли 15 детей с начала пандемии.
Министр выразил надежду, что COVID-19 пойдет на спад и это позволит ослабить карантин в 2021 году
Также он пояснил, почему Украина вакцину против коронавируса получит одной из последних в Европе.
В то же время Еврокомиссия определила единую стратегию борьбы с распространением COVID-19 и призвала государства ускорить темпы вакцинации.