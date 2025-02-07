'В Украине я стал лучшим человеком': легионер Мюррей рассказал о своем участии в войне с РФ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский наградил воина Международного легиона ГУР МО Украины Мюррея за заслуги на войне против российских захватчиков. Американский доброволец принимал участие в боевых операциях на оккупированном левом берегу Днепра, за участие в которых он получил награду.

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Мюррей назвал свою деятельность в рядах защитников Украины работой. Однако для него эта работа, в которую он вкладывает душу. И теперь его мечта – поселиться на освобожденных землях левобережья вблизи Херсона (кстати, его девушка – жительница этого несокрушимого города).

"За это время, проведенное в Украине, я действительно стал лучшим человеком. Благодаря опыту, который я получил в Украине, я стал более сфокусированным и более целеустремленным. Работа в Украине – это то, во что я вкладываю всю свою душу", – сказал Мюррей.

По его убеждению, украинцы "невероятно гостеприимные, образованные, умные и гордые" люди, и именно это "помогает им делать фантастические вещи". В будущем он видит себя одновременнои украинским фермером и военным.

"Я планирую остаться здесь. И отчасти мое желание связано с развитием моей карьеры в украинской армии. Я хочу быть полезным для армии… А жить хочу поближе к природе, чуть дальше от города. Идеально было бы приобрести небольшую дачу или небольшую ферму где-то на юге, ближе к Херсону. Я бы очень хотел снова иметь сад, выращивать овощи, завести кур", – говорит он.

Мюррей стал одним из героев документального фильма "Однажды летом в Украине". Лента рассказывает об иностранных добровольцах, воюющих на стороне Украины против российских оккупантов. Сейчас фильм показывают в украинских кинотеатрах (вся прибыль от продажи билетов пойдет на приобретение дронов для Международного легиона ГУР).

Американский военный ранее служил в Воздушно-десантных войсках США, а в 2022 году присоединился к Силам обороны Украины и стал командиром роты в Международном легионе. До Украины он участвовал в боевых действиях американцев в Афганистане.

Как сообщал OBOZ.UA, Минобороны Украины разработало и Кабмин утвердил новые правила для выдачи временого вида на жительство иностранцам и лицам без гражданства, оказывающих помощь украинским военным. Эти изменения касаются военных иностранцев и волонтеров, активно поддерживающих Украину в борьбе с российской агрессией.

Кстати, в рядах Сил обороны Украины против российских захватчиков сейчас воюют, в том числе, и белорусы. Для них победа Украины в войне с Россией и соответственно поражение РФ – это возможность вернуться домой и изменить ситуацию в Беларуси.

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