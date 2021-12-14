В Украине врачи впервые 'заморозили' сердце пациента, чтобы избавить его от опасной болезни. Видео

В Украине врачи впервые провели уникальную операцию, во время которой в буквальном смысле заморозили сердце пациента. Таким образом медики вылечили мерцающую аритмию.

Новая для Львова операция называется криоабляцией. Во время нее в сердце 62-летнего пациента ввели жидкий азот с температурой минус 60 градусов, которая убила больные участки сердца. Об этом в Facebook рассказал и.о. генерального директора Первого территориального медицинского объединения Львова Олег Самчук.

Врач рассказал, что мерцающая аритмия – одна из основных причин ишемических инсультов. Из-за нее в предсердие идет импульс, заставляющий стенки неконтролируемо сокращаться до 400-500 раз в минуту при норме – 50-60.

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Кроме того по словам врача, в Украине с таким заболеванием живут более 800 тысяч человек. При этом раньше у них не было шанса выздороветь, потому что болезнь не лечится медикаментозно: лекарство разве что разжижают кровь, чтобы минимизировать возникновение тромба.

Медик добавил, что с помощью криоабляции появилась возможность замораживать больные участки предсердия, чтобы они не пропускали в сердце учащенные импульсы. По словам врача, после такой операции есть 90% вероятность излечиться от болезни.

На сегодняшний день криоабляция выполнена львовскими врачами уже трем пациентам.

Мерцательная аритмия (МА) – это самое распространенное нарушение сердечного ритма (аритмия), встречающееся врачам. Она наблюдается при развитии хаотичной электрической активности в верхних полостях сердца (предсердиях). В результате этого предсердия перестают биться в нормальном организованном ритме, пульс становится неровным, что, в свою очередь, приводит к менее эффективной работе сердца. МА может поразить людей в любом возрасте, но чаще встречается среди стареющего населения. В возрастной группе после 65 лет она затрагивает примерно 10% людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, две украинские медсестры спасли жизнь гражданину Белоруси на отдыхе в Шарм Эль Шейхе. Бездыханное тело достали из воды и местные спасатели уже не видели смысла реанимировать мужчину, но лишь упорство медсестер помогло сохранить ему жизнь.