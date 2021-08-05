В Украине впервые дом напечатают на 3D-принтере: появились подробности и фото

В поселке Недригайлов Сумской области на строительном 3D-принтере впервые в Украине напечатают дом. Принтер разработала и произвела в Украине компания Мелливора.

Недригайлов будет первым населенным пунктом в стране, где робот построит дом. Об этом рассказали на странице Недригайловской громады в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дом построят с целью научно-исследовательского эксперимента. Стены сооружения будут сделаны из бетона. Сначала в течение двух недель пройдут испытания принтера. В результате должен получиться дом размером шесть на восемь метров. Отмечается, что он будет служить жителям Недригайлова.

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Такой строительный 3D-принтер позволяет напечатать дом площадью до 200 квадратных метров всего за несколько дней, а для его обслуживания нужно два оператора. После завершения эксперимента результат смогут посмотреть все желающие.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский стартап Kwambio вместе с фондом WeFund Venturesвыпустили первый в мире 3D-принтер, который может печатать человеческие кости и органы. Проект получил название ADAM.