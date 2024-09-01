В Украине во время тренировочного полета разбился вертолет Ми-2: подробности катастрофы

В воскресенье, 1 сентября, вертолет Ми-2 Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба потерпел крушение во время тренировочного полета. Погибли два человека.

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Об этом сообщили на Facebook-странице учебного заведения. На месте трагедии работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины.

"В учебной авиационной бригаде университета во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-2. Семья университета понесла невосполнимую потерю – экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб", – сказано в сообщении.

Также там подчеркнули, что командование университета и воинской части "всесторонне способствует детальному анализу и установлению причин авиационного происшествия".

Напомним, что 27 июля в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Кожедуба во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет К-10 Swift.

В результате трагедии погиб курсант первого курса Юрий Капустенский. Парню было всего 17 лет.

Харьковский университет Воздушных сил – государственное высшее учебное заведение, подчиненное Министерству обороны Украины. Назван в честь украинского пилота и военного Ивана Кожедуба. Учреждение готовит квалифицированных специалистов по 9 направлениям и 18 специальностям для ВСУ.

Харьковскому университету подчиняется учебная авиабригада №203, расположенная в городе Чугуеве Харьковской области. На оснащении бригады есть самолеты L-39, Ан-26, Ан-26Ш.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разбился первый истребитель F-16, переданный ВСУ. Первоначальные данные указывают на то, что самолет не был сбит.

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