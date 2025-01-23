В Украине в январе 2025 года появилось три новых Ultra Fast Chargers от ОККО

В январе сеть ОККО пополнилась тремя новыми Ultra Fast Chargers на 160 кВт. Скоростные зарядки для электромобилей на 4 порта каждая установлены на АЗК в Киеве (по ул. Новоконстантиновской, 4 Ж), в Одессе (по ул. Саймона Литмана, 2 А) и в Белой Церкви (по ул. Героев 72-й бригады, 55 ).

В прошлом году компания установила 7 Ultra Fast Chargers на 4 АЗК – в Киевской и Ровенской областях, в г. Днепр и на выезде из города (пгт. Слобожанское). В ближайшее время новые скоростные зарядки появятся в Киеве, Львове и области.

Таким образом, на сегодняшний день в сети на двух потоковых трассах – "Киев-Одесса" и "Киев-Львов-Чоп", а также въезде/выезде из Киева в сторону Полтавы и Харькова и в больших городах – уже работает 39 Ultra Fast Chargers на 22 АЗК (по 2 или 1 зарядки на одном АЗК). А это значит, что владельцы электрокаров могут зарядить батарею своего авто до 80% примерно за 40 минут. Заряжаться на одной станции может 3 или 4 авто одновременно.

В общей сложности зарядками для электромобилей разной мощности и разных типов портов охвачено уже 49 АЗК сети. Компания в том числе работает и с партнерскими зарядками. Спланировать свой маршрут водители могут, воспользовавшись картой на сайте ОККО.