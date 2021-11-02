В Украине в рамках президентской программы установлен рекорд по восстановлению леса

На днях в Украине прошла акция в рамках программы президента "Зеленая страна" и международной инициативы Greening of the Planet. 1,3 млн участников по всей стране смогли высадить за сутки 3,8 миллиона сеянцев лесных деревьев. По заключению экспертов "Книги рекордов Украины", – это новый всеукраинский рекорд.

Как стало известно OBOZREVATEL, одной из главных локаций мероприятия стало ГП "Радомышльское лесоохотничье хозяйство" Житомирской области. По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, Житомирщина была выбрана неслучайно, ведь полтора года назад эту область постигла "черная беда" – масштабные лесные пожары уничтожили 40 тыс га лесов.

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В свою очередь председатель Гослесагентства Украины Юрий Болоховец отметил, что именно осенью есть хорошая возможность продолжить высадку деревьев там, где весенняя посадка была невозможна по объективным причинам. В частности, на местах бывших пожаров и площадях сплошных срубов текущего года, очищенных от остатков.

"Прошедшее время после масштабных пожаров в прошлом году мы не тратили зря. Кардинально был изменен подход к предотвращению лесных пожаров. Проведено масштабное обновление систем и средств предупреждения и ликвидации пожаров. Государство и лесные хозяйства области инвестировали в это более 100 млн грн. возобновлено более 16 тыс. га лесных насаждений. Сегодня к участию в акции присоединились все 66 общин области. В итоге, в Житомирской области высадили еще 1,5 млн сеянцев", – добавил глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

Также, по его словам, на Житомирщине продолжается передача лесохозяйственным предприятиям земельных участков для создания новых лесных насаждений. Уже предоставлено разрешение на изготовление проекта землеустройства по отводу более чем на 870 га.