В Украине в понедельник пройдут дожди и потеплеет до плюс 20. Карта

Погода в Украине в понедельник, 12 апреля, будет солнечной и теплой, но в некоторых регионаз пройдут дожди.

Как сообщает сайт Украинского гидрометцетра, осадки ожидаются только на востоке и части юга страны. Небольшой дождь может пройти в Черкасской и Киевской областях. При этом максимальная температура в регионах будет +19+20 градусов.

По данным синоптиков, дожди пройдут в Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и Крыму. При этом на востоке Украины будет теплее всего: днем +18+20, а ночью +6+8 градусов.

Погода в Украине Укргидрометцентр

На юге Украины ожидается также теплая и солнечная погода, днем +13+15, ночью +4+6 градусов. В центральных регионах прогнозируется аналогичная погода.

В западных регионах по прогнозу синоптиков будет тепло и солнечно, осадков не предвидится. Днем столбики термометра покажут среднюю температуру +17+19, а ночью +3+5 градусов.

В Киеве 12 апреля прогнозируется небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +14+16, а ночью +3+5 градусов.

Погода в Киеве и области Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на апрель и май в Украине.