В Украине в первый день лета объявлено штормовое предупреждение: где пройдут дожди

В первый день лета, 1 июня, в Украине объявили штормовое предупреждение. Во вторник пройдут дожди в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Кроме того, есть высокая вероятность грозы и порывов ветра 15-20 м/с. На сайте Укргидрометцентра предупредили, что на территории страны установлен первый (желтый) уровень опасности.

Как видно на карте, 1 июня дождь обойдет стороной только западную Украину. Осадки возможны только на Винничине. Температура воздуха +14...+17 днем, ночью похолодает до +5...+8.

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Кроме того, дождей в первый день лета не будет в Киеве, Чернигове и Сумах. Остальную территорию страны зальет ливнями. Температура воздуха днем поднимется максимум до +23 градусов, ночью похолодает до +6.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в начале июня погода в Украине будет совсем не летней. Территорию всей страны накроет циклон, который принесет похолодание и дожди. Температура воздуха не превысит +23 градуса, в Карпатах ожидается мокрый снег, а на морях появится угроза шторма.