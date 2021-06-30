В Украине в первый день июля будет жара, ливни и град: прогноз синоптика

В четверг, 1 июля, в Украине ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться в пределах +26...+32 градуса.

Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, во время ливней и гроз возможно локальное шквалистое усиление ветра и град (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Наиболее жарко будет на Юге и Востоке Украины, +29...+33 градуса, а наиболее прохладно – на Западе, +24...+29 градусов.

В Киеве июль начнется периодическими ливнями с грозой, местами градом и шквалистым усилением ветра.

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Температура воздуха в столице ближайшей ночью +17...+20 градусов, днем +27...+29 градусов.

По данным Укргидрометцентра, 1 июля в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы, на Западе местами значительные дожди.

В Киеве кратковременный дождь, гроза. Днем местами шквалы 15-20 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 1 июля в столице самая высокая температура днем была в 1910 году (+33,1 градусов), самая низкая ночью в 1908 году (+7,7 градусов).

Как сообщал OBOZREVATEL, во второй месяц лета в Украине ожидается тропическая жара с высоким уровнем влажности. Она будет чередоваться с бурями и грозами.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова озвучила уникальный прогноз на три месяца в Украине.